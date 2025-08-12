‘Balorda Nostalgia’: si apre ufficialmente la campagna abbonamenti del Bocale

Il Bocale ADMO riapre le porte della sua casa, lo stadio Campoli, e lo fa con il cuore rivolto alla sua gente. Da oggi è ufficialmente attiva la campagna abbonamenti “Balorda Nostalgia”, un titolo che profuma di emozioni vere, ispirato alla canzone vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo di Olly: un richiamo al legame profondo tra squadra, territorio e memoria.

Il video di lancio è un viaggio tra passato e futuro. Sullo sfondo il fumaiolo, simbolo di una comunità che non dimentica le proprie radici; in primo piano il trofeo alzato un paio di stagioni fa, che ancora oggi brilla come promessa di nuove sfide. E poi un ricordo che tocca il cuore: quello di Alessio Mercurio, giovane calciatore che ha vestito i colori biancorossi e che il destino ci ha portato via troppo presto. Un omaggio silenzioso ma intenso, per ricordare che qui la maglia è più di un simbolo: è famiglia.

L’abbonamento costa 50 euro, con posti numerati, ed è molto più di un biglietto: è la chiave per entrare in una storia, per sentire il boato al gol, per condividere l’orgoglio di un paese che vive il calcio come appartenenza.

Il campionato del Bocale ADMO inizierà con alcune partite in trasferta, ma il ritorno al Campoli è già nell’aria: poche settimane e lo stadio tornerà a vibrare di cori, colori e volti amici. L’attesa renderà ancora più speciale l’abbraccio tra squadra e tifosi.

Nei prossimi giorni il club presenterà ufficialmente il nuovo roster: una squadra costruita per essere competitiva, ma che affronta la stagione con umiltà, lasciando che siano il campo e il lavoro quotidiano a parlare.

Ancora una volta, il Bocale ADMO conferma di credere nel potere della comunicazione: Balorda Nostalgia non è solo uno slogan, ma un filo che lega il passato al presente, per guardare insieme al futuro con orgoglio.