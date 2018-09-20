La Regione Calabria fissa al 30 settembre la scadenza del bando Dote lavoro e Inclusione attiva: oltre 66 milioni per disoccupati e soggetti svantaggiati

La Regione Calabria mira all’inclusione sociale dei soggetti svantaggiati attraverso l’inserimento e/o il reinserimento nel mercato del lavoro di disoccupati, delle persone con disabilità e di quelle maggiormente vulnerabili attraverso un’offerta personalizzata di strumenti per le Politiche Attive del Lavoro.

I bandi regionali per l’inserimento nel mondo del lavoro

Per questo motivo negli ultimi anni sono stati erogati diversi bandi da parte della Regione Calabria che puntano ad incrementare il lavoro dei cittadini con finanziamenti regionali mirati. Tra questo, da poco più di un anno, c’è il bando “Dote lavoro e Inclusione attiva”, in attuazione del Piano Inclusione attiva (DGR n. 25 del 31/01/2017), ha una dotazione finanziaria maggiore a 66 milioni di euro.

“Mettiamo a bando oltre 66 milioni di euro per sostenere in maniera efficace l’inserimento nel mercato del lavoro di quanti sono disoccupati o inoccupati e dei soggetti socialmente svantaggiati, persone con disabilità o a rischio discriminazione. Si tratta di un impegno significativo, per avviare una misura innovativa nel suo genere, che si traduce in interventi personalizzati e realizzati sulla base delle esigenze reali dei destinatari e capaci di produrre opportunità occupazionali concrete. Quello che vogliamo, infatti, è andare oltre la logica assistenziale per creare un collegamento diretto e costante con il mondo del lavoro e le realtà produttive del territorio. Questa amministrazione è impegnata in prima linea per promuovere lo sviluppo della regione garantendo, proprio a partire dalle categorie più vulnerabili, il diritto all’occupazione, all’affrancamento e alla dignità.

Questo è quanto ha dichiarato il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio sul sito ufficiale della Regione Calabria.

Scadenza e piattaforma telematica per le domande

Il Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali regionale, con decreto dirigenziale n. 10193 del 20 settembre 2018, in relazione al “Bando dote lavoro e Inclusione attiva” ha stabilito la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di accesso all’avviso che intende sostenere l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati, degli inoccupati e delle persone con disabilità e maggiormente vulnerabili.

Il termine perentorio per inoltrare le istanze, e la chiusura della relativa piattaforma telematica, è stato fissato alle ore 23:59 del 30 settembre 2018.

CLICCA QUI per tutte le info.