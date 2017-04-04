City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Bando sostegno autoimpiego, online l’avviso rivolto a disoccupati e inoccupati

Incentivi economici e servizi di tutoraggio per avviare nuove iniziative imprenditoriali: l'avviso della Regione punta su disoccupati di lunga durata e donne

04 Aprile 2017 - 19:47 | di Pasquale Romano

Palazzo del Consiglio Regionale della Calabria, sede dell'evento conclusivo di Scatti di Valore

È stato pubblicato in preinformazione sul portale CalabriaEuropa l’avviso rivolto al sostegno dell’autoimpiego e dell’autoimprenditorialità. Il bando – informa una nota dell’ufficio stampa della giunta – “è finalizzato alla concessione di incentivi economici per sostenere l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali (lavoro autonomo o attività d’impresa) e all’offerta di servizi di tutoraggio, di accompagnamento e consulenza a supporto della creazione e sviluppo delle iniziative imprenditoriali finanziate”. “La Regione Calabria, in coerenza con l’asse 8 “Promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità” del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, con il presente bando favorisce: l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo; l’aumento dell’occupazione femminile”.

“È indispensabile e urgente – ha dichiarato il Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio – affrontare il tema dello sviluppo, avendo ben presente la necessità di dare risposte concrete per affrontare la precarietà occupazionale e per dare lavoro ai giovani. In questo bando sono destinate risorse importanti a supporto di disoccupati e inoccupati e il Piano di Azione che abbiamo approvato fornisce una cornice di riferimento chiara ed esaustiva per l’implementazione delle politiche attive del lavoro e per contrastare la povertà mettendo al centro giovani, donne, persone in situazioni di difficoltà”.

Tutti i dettagli e le modalità operative sono disponibili sul portale CalabriaEuropa nella pagina dedicata al bando, consultabile al link: http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/302/bando-autoimpiego.html

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Mario OliverioRegione Calabria Attualità
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?