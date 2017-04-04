Bando sostegno autoimpiego, online l’avviso rivolto a disoccupati e inoccupati

È stato pubblicato in preinformazione sul portale CalabriaEuropa l’avviso rivolto al sostegno dell’autoimpiego e dell’autoimprenditorialità. Il bando – informa una nota dell’ufficio stampa della giunta – “è finalizzato alla concessione di incentivi economici per sostenere l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali (lavoro autonomo o attività d’impresa) e all’offerta di servizi di tutoraggio, di accompagnamento e consulenza a supporto della creazione e sviluppo delle iniziative imprenditoriali finanziate”. “La Regione Calabria, in coerenza con l’asse 8 “Promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità” del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, con il presente bando favorisce: l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo; l’aumento dell’occupazione femminile”.

“È indispensabile e urgente – ha dichiarato il Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio – affrontare il tema dello sviluppo, avendo ben presente la necessità di dare risposte concrete per affrontare la precarietà occupazionale e per dare lavoro ai giovani. In questo bando sono destinate risorse importanti a supporto di disoccupati e inoccupati e il Piano di Azione che abbiamo approvato fornisce una cornice di riferimento chiara ed esaustiva per l’implementazione delle politiche attive del lavoro e per contrastare la povertà mettendo al centro giovani, donne, persone in situazioni di difficoltà”.

Tutti i dettagli e le modalità operative sono disponibili sul portale CalabriaEuropa nella pagina dedicata al bando, consultabile al link: http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/302/bando-autoimpiego.html