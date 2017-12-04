Come da pronostico la Barbecue Vis Reggio Calabria s’impone agevolmente sulla Scuola di Basket Viola e si conferma in testa alla classifica in coabitazione con la Bim Bum Basket Rende. Troppo ampia la differenza fisica e tecnica in favore dei bianco/amaranto di casa (privi nell’occasione del febbricitante Soldatesca) per sperare in un match equilibrato. Skurdauskas (39) e Warwick (25) hanno imperversato in attacco e a rimbalzo, ben assecondati a turno da tutto il roster. Alla fine del primo quarto, chiuso sul 35-11, i giochi erano praticamente fatti.

Coach Polimeni ha ruotato tutti gli uomini a disposizione, dando ampio spazio nel finale agli under, fra i quali si è messo in evidenza il 2002 Vincenzo Martino con 5 punti frutto di una tripla dall’angolo e un bel canestro da sotto. Sabato prossimo, ancora al PalaBotteghelle, la Vis sfiderà l’Eraclesofà Italia Villa San Giovanni.

Questo il tabellino del match:

Barbecue Vis Reggio Calabria – Scuola di Basket Viola 114-63

(35-11, 62-30, 90-47)

Barbecue Vis Reggio Calabria: Barrile 2, Lobasso 15, Viglianisi 13, Warwick 25, Skurdauskas 39, Spasojevic 9, Rizzieri 4, Neri 1, Martino 5, Polimeni, Fazzari 1. Allenatore: Polimeni. Assistenti: D’Arrigo e Nusco.

Scuola di Basket Viola: D.Bianchi 7, Muià, Stepanovic 12, Gullì 4, Scialabba 12, A.Bianchi 2, Caroè 3, Pandolfi 5, Mandalari 6, Arillotta, Sant’Ambrogio 2, Ciccarello 10. Allenatore: Cotroneo.

Arbitri: Viglianisi e Cristarella.