Lo abbiamo avuto ospite nei nostri studi qualche settimana addietro ed i numeri della diretta realizzata negli studi di City Now, hanno dimostrato che Antonino Barillà, reggino e cresciuto nel settore giovanile della Reggina, oggi giocatore del Parma, è ancora molto apprezzato e ben voluto.

A precisa domanda riguardo il suo possibile ritorno in maglia amaranto, quel giorno, il centrocampista ha preferito parlare di presente e di quello che può essere il suo ritorno nella massima serie con la maglia del Parma.

Il futuro al Parma e il possibile ritorno a Reggio

Ospite del blog A punta di penna, sullo stesso argomento il calciatore si è espresso così: “Ho un contratto di altri due anni con il Parma, poi si vedrà. Qui ci sono una piazza ambita e una squadra importante. Vedremo come si evolverà la rosa, poi faremo le nostre valutazioni tranquillamente.

Il Parma è seguito da molti tifosi, il loro affetto si sente parecchio e quando giochiamo in casa il pubblico è il nostro dodicesimo uomo in campo. Casa mia, però, resta Reggio Calabria. La Serie A? Servono cuore e mezzi tecnici e fisici. Il Parma ha tutte le carte in regola per condurre una stagione importante e levarsi grandi soddisfazioni.

Tornare a giocare a Reggio? Per ora penso solo al Parma, ma dopo, se ci dovesse essere la possibilità, potrei tornare a vestire l’amaranto con grande gioia”.

L’interesse del Catanzaro

Negli ultimi giorni si era parlato di un forte interessamento nei suoi confronti del Catanzaro, ma per uno che ambisce a giocare nella massima serie ed ha tantissimi estimatori in serie B, difficile vederlo nell’immediato in terza serie.