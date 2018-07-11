Basket – Buone notizie dal settore arbitrale calabrese
Il giovane fischietto di Pizzo Calabro, unico calabrese alle finali di Cagliari, cresce ancora: convocazione a Teglio e un bis per il basket regionale
11 Luglio 2018 - 11:01 | di Michele Favano
Ortenzio parteciperà alla scuola arbitrale nazionale, Trichilo ha partecipato alla Scuola arbitrale giovanile.
Dopo la grande ed unica esperienza nel campionato giovanile nazionale Under 14 di Cagliari, l’arbitro Claudio Ortenzio continua il suo percorso di crescita e formazione.
L’unico arbitro di Calabria presente alle finali nazionali isolane ha ricevuto una nuova e bella notizia.
Il giovane fischietto nativo di Pizzo Calabro è stato convocato per la Scuola arbitrale nazionale che si terrà a Teglio(So) dall’undici al quindici luglio 2018.
La buona notizia rappresenta un ricco “bis” considerando che un altro giovane e promettente arbitro Paolo Trichilo ha terminato con successo la Scuola Arbitrale Giovanile, progetto inserito all’interno dell’EuroCamp di Cesenatico terminata nel mese di giugno 2018.
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