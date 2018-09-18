Il 13 ottobre parte la nuova stagione di C Silver Calabria con sei squadre: formula, prima giornata e regolamento

La C Silver Calabriaè pronta a scendere in campo.

La prima palla a due della stagione si giocherà nel week-end del 13 e 14 ottobre.

La vincitrice – Una squadra si qualificherà per i pre-spareggi per la corsa alla Serie B che nella passata stagione regalarono una immensa gioia al Basketball Lamezia.

Le sei squadre al via del campionato

Oggi, le squadre partecipanti sono sei: la finalista della passata stagione, la Vis Reggio Calabria è una conferma accanto alle semifinaliste Bim Bum Basket Rende e Nuovo Basket Soverato, le conferme Scuola di Basket Viola e Virtus Catanzaro e la neopromossa Enjoy Lamezia, compagine che ha vinto il campionato di Serie D.

La formula: Dopo un girone “all’italiana” con doppi incontro di andata e ritorno, le compagini classificate al primo ed al secondo posto attenderanno le semifinali che si giocheranno al meglio delle tre gare con in scena la terza qualificata contro la sesta e la quarta squadra contro la quinta.

Successivamente, le squadre che vinceranno il primo turno sfideranno la prima e la seconda squadra classificata della regular season con sfide al meglio delle cinque gare.

Chi vincerà la finalissima, programmata sempre al meglio delle cinque gare accederà alla fase nazionale (la finalissima inizierà il 27/28 aprile).

Il programma della prima giornata

La prima giornata vedrà scendere in campo la Bim Bum Basket Rende al Palaferraro contro la Vis Reggio domenica 14 ottobre alle ore 18.

Allo stesso giorno ed allo stesso orario al Palasparti di Lamezia la “matricola” Enjoy sfiderà la Virtus Catanzaro.

La prima gara dell’anno, infine, la giocherà la Scuola di Basket Viola ospitando il Nuovo Basket Soverato il 13 ottobre 2018.

Le regole sui giocatori in distinta

Il regolamento ha previsto che sarà possibile iscrivere a referto fino a dieci atleti se almeno due di essi saranno nati dal 1997 a seguire.

Con due over ’97 ed un over 99 sarà possibile andare a referto in undici uomini, con due over ’97 e due over ’99 si potrà andare in scena con dodici effettivi.

Ogni società ha l’obbligo di disputare almeno due campionati giovanili maschili di diversa categoria.

Ai link sottostanti troverete il calendario della stagione

http://www.fip.it/public/16/738/02%20calendario1.pdf

http://www.fip.it/public/16/738/03%20calendario2.pdf