Basket in carrozzina: ‘Christmas on the road’ per la città
La squadra sfila tra piazza Italia, corso Garibaldi e piazza Duomo, con la firma dell'accordo con l'Atam e la partnership con il comitato Corso Sud
16 Dicembre 2016 - 12:19 | di Redazione
Prevista la firma di un accordo con l’Atam e della partnership natalizia con il comitato “Corso Sud”
Christmas on the road: doppio appuntamento in centro
“Christmas on the road” per Reggio Calabria basket in carrozzina, con all’attivo due vittorie consecutive nelle prime due uscite in serie B, impegnata questa sera in un doppio appuntamento per le vie del centro cittadino. Il primo evento è in programma alle ore 19.30 a piazza Italia. Nell’occasione, a cui prenderanno parte anche il sindaco Giuseppe Falcomatà, l’assessore Giuseppe Marino e il presidente del Consiglio comunale Demetrio Delfino, la società ufficializzerà un accordo di collaborazione con l’Atam, rappresentata dall’amministratore unico Antonino Gatto, fortemente voluto dall’amministrazione comunale.
A seguire la squadra sfilerà sul corso Garibaldi fino a piazza Duomo ove sono ubicati i mercatini di Natale organizzati dal Comitato Corso Sud per poi proseguire alla Villa Comunale ed a Piazza Garibaldi luoghi in cui insistono rispettivamente la casa di Babbo Natale ed altri mercatini organizzati sempre dallo stesso Comitato. A Piazza Duomo la squadra verrà accolta e ospitata dal consiglio direttivo di “Corso Sud”, in diretta sui canali di Immedia Live e CapTv.it.
“Abbiamo deciso di passare il nostro Natale in piazza – ha dichiarato il presidente della Reggio Calabria BIC Stefano De Felice – per far vedere ai cittadini l’entusiasmo del nostro gruppo e la voglia di portare in alto il nome di Reggio. Vogliamo ringraziare l’amministrazione comunale, l’Atam e il comitato Corso Sud per il supporto e la vicinanza che ci stanno dimostrando, con la certezza che durante la prossima gara casalinga, in programma al PalaCalafiore il 7 gennaio contro Palermo, saremo accompagnati da un numerosissimo pubblico”.
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