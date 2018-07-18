Venerdì 20 luglio a Cosenza un clinic per allenatori e preparatori fisici su settore giovanile e sistema d'attacco, con il coach Umberto Di Martino

Anche nel mese di Luglio non si ferma la voglia di apprendere degli allenatori del basket in Calabria.

Venerdì 20 luglio 2018 presso la Palestra di Via Degli Stadi di Cosenza si terrà un Clinic di formazione riservato ad allenatori e preparatori fisici.

L’argomento è il seguente: “Idee di programmazione per il settore giovanile e costruzione di un sistema d’attacco”.

Il relatore sarà Coach Umberto Di Martino ex assistente di Scafati in A2, tecnico vincitore della serie D calabrese con i colori dell’Enjoy Lamezia e capo allenatore della rappresentativa Calabria durante l’ultimo Trofeo del Mediterraneo.