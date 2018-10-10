Basket: nuovo corso gratuito per dirigente della pallacanestro
Il 21 ottobre al PalaCalafiore il corso Fip per dirigenti accompagnatori, obbligatorio per Serie C Silver e B Femminile. Iscrizioni entro il 18 ottobre
10 Ottobre 2018 - 09:55 | di Michele Favano
La Fip Calabria riparte verso una nuova stagione.
Nel prossimo week-end partiranno i campionati regionali di Serie C Silver e Serie D.
Nel frattempo, il Comitato Regionale comunica che domenica 21 Ottobre 2018 presso la Sala Stampa del Palasport “PalaCalafiore” di Reggio Calabria si svolgerà il corso per Dirigente accompagnatore di società sportive regionali.
Il corso è obbligatorio per le compagini di Serie C Silver e B Femminile.
Le argomentazioni spazieranno dalle novità regolamentari Fip, le procedure antidoping (norme di comportamento), il referto cartaceo ed elettronico, il rapporto con l’arbitro nel pre, post e durante la gara.
Gli interessati dovranno inviare la scheda presente al seguente link http://www.fip.it/public/16/703/corso_dirigente2018.pdf
entro il 18 ottobre 2018 ed inviarla via e- mail all’indirizzo presidente@calabria.fip.it.
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