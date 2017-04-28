Basket – E’ della Viola il titolo under 20
I nero-arancio battono le rivali e diventano campioni di Calabria con un roster che unisce giovani della C Silver e atleti della Serie A2
28 Aprile 2017 - 09:33 | di Pasquale Romano
La Viola Reggio Calabria sale sul tetto della Calabria.
Grazie ad un roster ben assortito con tanti elementi che hanno disputato il formativo campionato di C Silver e grazie all’apporto di qualche pedina in forza alla Serie A2, i nero-arancio battono le rivali e diventano la campionessa di Calabria.
Coach Iracà si conferma campione dopo il titolo ottenuto al Basketball Lamezia nella passata stagione.
Il team ha battuto la concorrenza della Botteghelle Basket, della Pan di Campagna di Rossano, del Villa San Giovanni, della Bim Bum Basket Rende e della Calcom Basket Catanzaro.
In forza al roster dei reggini c’è il dirigente Pasquale Favano, stella Coni e simbolo del basket calabrese.
Ecco il roster
UNDER 20
(nati 1997-1998-1999-2000)
- CRUCITTA GIUSEPPE 2000
- CRUPI GIOVANNI 2000
- GULLI’ ANTONINO 2000
- JOVICEVIC PAVLE 1999
- MALAVENDA DEMETRIO 1999
- SARTIANO DAVIDE 1999
- SCIALABBA GIOVANNI 2000
- STEPANOVIC ARSENIJE 2000
- PANDOLFI WILLIAM 2000
- GAMUEDA GIANCARLO 2000
- CARUSO JOSE’ 2000
- TAFLAJ CELIS 1998
- LA ROCCA MARCO 1999
- PLUTINO DAVIDE 1999
- SCORZA UMBERTO 1999
- CICCARELLO SIMONE 2000
- BABILODZE LEVAN 1998
- BIANCHI DAVIDE 2000
Allenatore: IRACA’ PASQUALE
Assistente: BERARDI ANDREA
Prep. Fisico: TOLOMEO VALERIO
Dirigente: FAVANO PASQUALE
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