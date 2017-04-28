Basket – E’ della Viola il titolo under 20

I nero-arancio battono le rivali e diventano campioni di Calabria con un roster che unisce giovani della C Silver e atleti della Serie A2

La Viola Reggio Calabria sale sul tetto della Calabria.

Grazie ad un roster ben assortito con tanti elementi che hanno disputato il formativo campionato di C Silver e grazie all’apporto di qualche pedina in forza alla Serie A2, i nero-arancio battono le rivali e diventano la campionessa di Calabria.

Coach Iracà si conferma campione dopo il titolo ottenuto al Basketball Lamezia nella passata stagione.

Il team ha battuto la concorrenza della Botteghelle Basket, della Pan di Campagna di Rossano, del Villa San Giovanni, della Bim Bum Basket Rende e della Calcom Basket Catanzaro.

In forza al roster dei reggini c’è il dirigente Pasquale Favano, stella Coni e simbolo del basket calabrese.

Ecco il roster

UNDER 20

(nati 1997-1998-1999-2000)

CRUCITTA GIUSEPPE 2000

CRUPI GIOVANNI 2000

GULLI’ ANTONINO 2000

JOVICEVIC PAVLE 1999

MALAVENDA DEMETRIO 1999

SARTIANO DAVIDE 1999

SCIALABBA GIOVANNI 2000

STEPANOVIC ARSENIJE 2000

PANDOLFI WILLIAM 2000

GAMUEDA GIANCARLO 2000

CARUSO JOSE’ 2000

TAFLAJ CELIS 1998

LA ROCCA MARCO 1999

PLUTINO DAVIDE 1999

SCORZA UMBERTO 1999

CICCARELLO SIMONE 2000

BABILODZE LEVAN 1998

BIANCHI DAVIDE 2000

Allenatore: IRACA’ PASQUALE

Assistente: BERARDI ANDREA

Prep. Fisico: TOLOMEO VALERIO

Dirigente: FAVANO PASQUALE