Basket: per la Dierre è una giornata no. Perso lo scontro diretto

C’era tanta attesa. Prima contro prima in vetta al ranking dopo un cammino straordinario in questo girone di andata. La Dierre paga percentuali al tiro irreali in negativo e cede il passo a un Gela organizzato e motivato, anche a causa dell’assenza del proprio condottiero Stanic.

Primo tempo tra sorprese e reazioni

Il primo quarto ha visto Gela partire forte, chiudendo con un vantaggio di 7-21: Kabir Usam, Golubovic ed un Emanuele Caiola stratosferico giocano alla grande.

Nel secondo quarto, la musica non cambia. Il vantaggio diminuisce, ma gli ospiti sono più presenti. La Dierre ha reagito con veemenza, ribaltando il risultato e andando al riposo lungo sul 31-35. Il segreto? La mossa di Coach Cotroneo che, dopo svariati Time Out, trova risposte inserendo in campo i tre giovanissimi La Mastra, Alescio ed Idone, tutti e tre davvero positivi.

Al rientro dagli spogliatoi, però, Gela ha nuovamente preso in mano le redini del gioco, vincendo il terzo quarto con un parziale di 4-15, detonando triple su triple, belle giocate e dominio. Nell’ultimo quarto, la Dierre ha tentato una rimonta nelle battute finali, specialmente con Fortunato Barrile, ma Gela è riuscita a gestire il vantaggio e a portare a casa la vittoria.

Per Gela, top scorer Emanuele Caiola con 24 punti, seguito da Husam F con 15. Per la Dierre, preoccupazione per Railans uscito malconcio a un dito. Clima di fair play meraviglioso tra le due società: un grande esempio per il movimento basket. Prova di forza del Gela e prova sulla quale riflettere per i bianco-blu, che non scalfisce l’ottimo lavoro svolto finora.

DIERRE – GELA 57-65 (7-21, 24-14, 4-15, 22-15)