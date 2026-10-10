La Dierre, due vittorie su due, va in trasferta: attenti alle insidie. Si gioca in casa dell’imprevedibile Siracusa

Dopo un avvio di stagione a punteggio pieno, la Dierre si prepara al primo vero banco di prova lontano dalle mura amiche. Domenica 11 ottobre, alle ore 19, i ragazzi di coach Lo Storto faranno visita al Siracusa Basket, squadra ancora a secco di vittorie ma tutt’altro che innocua.

Il team di coach Bonaiuto è partito scarico. All’esordio, una larga sconfitta interna contro Ribera ha subito messo in evidenza le difficoltà di un gruppo ancora in fase di costruzione. Poi, la trasferta al Fulmicotone, con una nuova battuta d’arresto a Palermo, sempre rincorrendo gli avversari.

Nonostante i due ko, il Siracusa è una squadra imprevedibile. Coach Bonaiuto ci mette l’anima per la sua creatura e non ha cambiato molto in sostanza: fuori Ruiz e Gojjovic, dentro l’ex Miculis, Sindoni e D’Arrigo. Ritorna Ciccarello e si punta a far bene con il gruppo dei locali, con un D’Agostino che scalpita per fare bene. Insomma, una squadra ferita, che davanti al proprio pubblico cercherà il riscatto con tutte le energie.

In casa Dierre il morale è alto, ma la consapevolezza dei pericoli resta elevata. Le due vittorie su due non devono ingannare: all’esordio contro Trapani, i reggini hanno subito una rimonta che ha rischiato di compromettere il risultato. Situazione simile anche contro Nova, quando il vantaggio è stato eroso fino a rendere il finale punto a punto.

Proprio queste criticità rappresentano il principale campanello d’allarme in vista della trasferta siciliana. La Dierre di Coach Lo Storto dovrà mantenere alta la concentrazione per tutti i quaranta minuti, senza cali di tensione, contro un avversario tosto che giocherà con la rabbia di chi vuole svoltare.

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina social degli aretusei.

A dirigere l’incontro saranno i signori Antonio Cantarella di Giarre e Giorgio Salvatore Grassi di Misterbianco