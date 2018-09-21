Potrebbe avere un lieto fine, o almeno si spera, un’altra lunga storia, quella del Pianeta Viola, quella della società di Coppolino con la Città Metropolitana. Questo il comunicato apparso sulla pagina facebook dei neroarancio:

“Viola Reggio Calabria informa di avere ricevuto comunicazione da parte della Città Metropolitana nella giornata di ieri, giovedì 20 settembre, circa intenzione di procedere a sopralluogo nella giornata odierna.

La Società, in tutte le sue componenti, si metterà a disposizione del personale incaricato al fine di potere permettere una presa d’atto finalizzata ai passi successivi previsti.

Contestualmente, Viola Reggio Calabria informa circa l’avanzamento del progetto di riqualificazione denominato “RE-GENERATION” che verrà pubblicamente presentato entro il 30 settembre e per il quale è stato dato incarico allo Studio Associato BODAR bottega d’architettura. La Società, durante il sopralluogo, avrà inoltre la possibilità di presentare nel dettaglio agli incaricati della Città Metropolitana gli interventi migliorativi e di manutenzione straordinaria inerenti al Pianeta Viola, già espletati e sostenuti negli ultimi cinquanta giorni.

Ulteriore comunicazione ricevuta, sempre nella giornata di ieri, riguarda la convocazione dell’Amministratore Delegato nella settimana prossima da parte del Sig. Sindaco della Città Metropolitana “per trattare del futuro dell’impianto sportivo sito in Via Pio XI di Reggio Calabria”.