Basket – Gran Galà del Molise, la Calabria conquista la finale
La selezione del Comitato Regionale Fip batte Molise e Basilicata in ventiquattro ore e si guadagna la finalissima del Gran Galà del Molise
09 Dicembre 2018 - 09:54 | di Vincenzo Comi
Secondo successo consecutivo per la rappresentativa “Calabria”. La selezione del Comitato Regionale Fip fa due su tre al Gran Galà del Molise e conquista l’accesso alla finalissima battendo la Basilicata.
In ventiquattro ore, i ragazzi allenati da Simona Pronestì ed Euprepio Padula conquistano due successi preziosi: al mattino battono i padroni di casa del Molise, nella gara del pomeriggio, invece, vincono e firmano un importante bis con una gara perfetta contro la Basilicata.
Approccio al match concentrato. Tutti gli effettivi in campo. Indicazioni positive e spirito di gruppo che cresce minuto dopo minuto.
I ragazzi del Dirigente Lorenzi vincono e convincono chiudendo il match sul 48 a 75 spedendo in doppia cifra Malvaso da Gioia Tauro, Ielo da Reggio Calabria e Miscimarra da Lamezia Terme.
Domenica mattina, invece, sarà nuovamente “mission impossibile”: alle ore 11.30, la rappresentativa sfiderà la fortissima Campania.
Basilicata-Calabria 48-75
(12-26,11-19,13-21,12-9)
Basilicata:Santasiero,Serra,Montemurro 6,Guaschera 3,Castellitto 12,Meccariello ,Taratufolo4,Raciti 2,Bianchi 4,Verrastro 6,Molinari 11,Vigiano. All Cotrufo Ass Romano
Calabria:Colaci,Consolo 4,Giampà 4,Ielo 14,Malvaso 14,Manasia,Miscimarra 11,Privitera 3,Sgarlato 8,Grande 4,Sorbara 7,Stanganelli 6.All Pronestì Ass Padula
Arbitri Nicolò e Marone
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