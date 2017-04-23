Basket Lamezia asfalta Perugia e vola alla fase nazionale

Il Basketball Lamezia travolge Perugia e conquista la fase nazionale: avvio sprint, 52-29 all'intervallo e 300 tifosi calabresi a sostenere i gialloblu

Un vero e proprio trionfo. Lamezia conquista l’accesso alla fase nazionale con una prestazione superlativa. Perugia non riesce mai ad entrante in partita grazie all’aggressività dei lametini che devono anche fare i conti con una situazione falli difficile che lo staff gialloblu gestisce nel migliore dei modi. I ragazzi di coach Ortenzi prendono sin da subito le redini del gioco, l’intensità di Monier & co è devastante per gli umbri che già dopo 10 minuti sono sotto di 14 punti.

Il divario nel secondo quarto

La forbice si allarga nel secondo quarto grazie alla pioggia di bombe di Rubino, lasciato sempre libero dagli avversari, e dalla verve di capitan Fragiacomo. All’intervallo lungo Lamezia conduce 52-29. L’incipit di terzo quarto è tutto a favore dei perugini che provano a rientrare nel match cambiando difesa. Marsili e Provvidenza trovano subito il bersaglio dalla lunga distanza ma alla prima occasione Rubino riaccende i suoi e dopo il 2-8 di inizio parziale i lametini ribaltano l’andamento del quarto allungando fino al +26. Nel quarto parziale Perugia sventola la bandiera bianca, Lamezia da ampia rotazione a tutta la rosa.

Le maglie difensive si allargano a dismisura e i gialloblu trovano canestri dalla lunga distanza con Monier e Gaetano. A fine match scoppia la gioia della platea giallo blu che ha colorato il Palasilvestri permettendo praticamente al Basketball Lamezia di giocare in casa. 300 supporters provenienti dalla Calabria hanno sostenuto la squadra sin dal riscaldamento, dimostrandosi ancora una volta i lvero sesto uomo in campo. Questa vittoria è tutta per voi!!!

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Basketball Lamezia – Perugia Basket 89-57

(27-13; 25-16; 17-14; 20-14)

Basketball Lamezia: Mangione, Bosone, Ragusa, Antonicelli, Rubino 16, Fragiacomo 10, Di Gennaro 4, Gaetano 9, Costa 5, Lazzarotti 5, Stanionis 27, Monier 13. All. Ortenzi, Ass. De Summa, prep. Mascaro

Perugia Basket: Ciofetta, Righetti L. 2, Domenis 2, Gagliardoni 2, Provvidenza 12, Righetti T. 6, Marsili 16, Battiloro 8, Fiorucci, Cinalli, Antonielli, Santantonio 9. All. Monacelli, Ass. Lupattelli, Vispa.