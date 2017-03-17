Basket Lamezia, Ortenzi: ”Coloriamo il palazzetto di gialloblu”

Tutto pronto al Palasparti per ospitare gara 1 di semifinale playoff tra Basketball Lamezia e Val Gallico. Lamezia archiviato il primo posto in stagione tra regular season e poule promozione avrà il fattore campo a favore visto che le sfide si giocheranno al meglio delle tre partite. Val Gallico raggiunto l’obiettivo stagionale vuole dare filo da torcere ai lametini regalandosi qualche soddisfazione. Le due squadre si presentano ai playoff nel migliore dei modi. Lamezia tra regular season e poule su 22 incontri ne ha vinto 19, Val Gallico 15 su 22 incontri.

Il bilancio tra le due formazioni è in favore dei giallo blu ma l’ultima sfida è stata vinta dei reggini che si sono imposti nella gara della seconda fase. In stagione regolare Lamezia si è imposta sia in trasferta (79-68) sia in casa (100-60). Nella terza gara disputata invece Val Gallico si è imposta con il punteggio di 77-71. Si aspetta una sfida equilibrata, giocata su ritmi alti con grande spettacolo dentro e fuori dal campo. Al PalaSparti Lamezia non conosce sconfitta da 5 mesi e vuole allungare la striscia di imbattibilità. Ecco le parole del coach lametino Leonardo Ortenzi:

“Senza ombra di dubbio il bilancio non può che essere positivo; abbiamo lavorato bene e duro; non abbiamo mai parlato e non inizieremo adesso, perché abbiamo voglia di far parlare solo il campo, unico giudice sovrano. Sono stufo di polemiche sterili e strumentali. Siamo arrivati primi e penso che questo primato sia ampiamente meritato. Ora lo rimettiamo in ballo, e con l’aiuto dei nostri splendidi tifosi e con il carattere del nostro super gruppo, proveremo a riprendercelo. Coloriamo sabato sera il palazzetto di gialloblù, questi ragazzi lo meritano!

“