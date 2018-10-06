Basket, l’arbitro reggino Capurro fa trenta
L'arbitro reggino Michele Capurro festeggia trent'anni di carriera dirigendo in diretta su Sportitalia la gara di Serie A2 tra Casale Monferrato e Latina
06 Ottobre 2018 - 09:18 | di Vincenzo Comi
Accanto ad Alberto Scrima da Catanzaro, rappresenta l’eccellenza del mondo arbitrale di Calabria nel basket tricolore. Michele Capurro, fratello minore di Renato, arbitro che per tantissimi anni ha scritto pagine indelebili della massima serie del basket italiano raggiunge un traguardo importante e prestigioso.
Capurro Junior scende in campo questa sera per arbitrare la gara di Serie A2, girone Ovest, tra Casale Monferrato e Latina in diretta sull’emittente nazionale Sportitalia: il fischietto reggino, esempio da seguire per tantissimi giovani arbitri che si affacciano a questa avventura festeggia i trent’anni di arbitraggio.
Un traguardo meraviglioso per una carriera ricca di soddisfazioni.
Contemporaneamente al suo percorso, il fischietto reggino è l’Istruttore regionale degli arbitri della regione Calabria pronto a scovare e valorizzare i volti nuovi del mondo arbitrale regionale.
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