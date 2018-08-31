In preparazione al XXVI Torneo “Vito Lepore”, in programma a Potenza nei giorni 8 e 9 settembre 2018, il Comitato Regionale e il Referente Tecnico Territoriale Simona Pronestì, hanno programmato un raduno di selezione ed allenamento da svolgersi SABATO 1 SETTEMBRE 2018 presso il VILLAGGIO BAHJA-Via Agave-PAOLA (CS).

Ventitré convocati: il dirigente è Danilo Cirelli, l’allenatore Umberto Di Martino supportato da Euprepio Padula e Giuseppe Saccone.

Ecco la lista dei convocati: