Basket – Nuova stagione e nuovi raduni per la Fip Calabria
Il Comitato regionale convoca 23 giovani cestisti per il raduno di selezione del 1 settembre a Paola, in vista del Torneo Vito Lepore di Potenza
31 Agosto 2018 - 10:01 | di Michele Favano
In preparazione al XXVI Torneo “Vito Lepore”, in programma a Potenza nei giorni 8 e 9 settembre 2018, il Comitato Regionale e il Referente Tecnico Territoriale Simona Pronestì, hanno programmato un raduno di selezione ed allenamento da svolgersi SABATO 1 SETTEMBRE 2018 presso il VILLAGGIO BAHJA-Via Agave-PAOLA (CS).
Ventitré convocati: il dirigente è Danilo Cirelli, l’allenatore Umberto Di Martino supportato da Euprepio Padula e Giuseppe Saccone.
Ecco la lista dei convocati:
|Accurso Matteo
|Scuola Basket Viola
|Chiarella Domenico
|Smaf Cz
|Colaci Gabriele
|Pollino Castrovillari
|Consolo Manuel
|Pall. Bagnara
|Criaco Federico
|Ymca Siderno
|Cuzzocrea Rosario
|Scuola Basket Viola
|De Tommaso Luca
|Jonica Basket KR
|De Gilio Giovanni
|Alan Basket
|Giampà Francesco
|ADF BasketBall Lamezia
|Grande Gabriele
|ADF BasketBall Lamezia
|Greco Filippo
|ADF BasketBall Lamezia
|Ielo Jacopo
|Nuova Jolly
|Malvaso Gregorio
|Alan Basket
|Marcianò Alessandro
|Lumaka Rc
|Miscimarra Marco
|ADF BasketBall Lamezia
|Nava Vincenzo
|Scuola Basket Viola
|Privitera Riccardo
|Nuovo Basket Soverato
|Pucinotti Mirko
|Scuola Basket Viola
|Romeo Christian
|Lumaka Rc
|Sgarlato Salvatore
|Ymca Siderno
|Sorbara Antonio
|Scuola Basket Viola
|Speranza Nicholas
|Alan Basket
|Stanganelli Domenico
|Alan Basket
|Surfaro Simone
|Lumaka Rc
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