Pacher non basta, la Viola cede a Biella
La MetExtra Reggio Calabria cede 82-80 all'Eurotrend Biella nel finale di un match equilibrato: non bastano i 41 di valutazione di Pacher
16 Novembre 2017 - 09:02 | di Eva Curatola
La MetExtra Reggio Calabria deve arrendersi nel finale all’ Eurotrend Biella per 82-80. Al termine di un match emozionare ed equilibrato ad avere la meglio sono gli uomini di Carrea grazie al break finale firmato da Ferguson e Uglietti che rispondono ad una Viola trascinata da un sontuoso Pacher (41 di valutazione).
Eurotrend Biella – Metextra Reggio Calabria 82-80 (29-22, 17-16, 13-21, 23-21).
Eurotrend Biella: Jazzmarr Ferguson 23 (2/4, 4/9), Timothy jermaine Bowers 17 (4/8, 1/3), Carl Wheatle 16 (5/8, 2/3), Luca Pollone 13 (2/2, 3/4), Amedeo Tessitori 5 (2/4, 0/2), Lorenzo Uglietti 4 (1/3, 0/3), Luca Rattalino 4 (2/4, 0/0), Albano Chiarastella 0 (0/2, 0/0), Giorgio Sgobba 0 (0/1, 0/1), Matteo Pollone 0 (0/0, 0/0), Andrea Ambrosetti 0 (0/0, 0/0).
Tiri liberi: 16 / 23 – Rimbalzi: 33 9 + 24 (Carl Wheatle 12) – Assist: 12 (Jazzmarr Ferguson 7).
Metextra Reggio Calabria: Andrew joseph Pacher 23 (7/10, 0/1), Agustin Fabi 17 (4/7, 2/6), Chris Roberts 12 (0/2, 2/5), Lorenzo Caroti 8 (2/4, 0/1), Patrick Baldassarre 6 (0/2, 2/3), Marco Passera 6 (2/5, 0/2), Riccardo Rossato 6 (1/2, 1/2), Lorenzo Benvenuti 2 (1/2, 0/0), Allen Agbogan 0 (0/0, 0/0), Celis Taflaj 0 (0/0, 0/0), Rocco Marino 0 (0/0, 0/0).
Tiri liberi: 25 / 28 – Rimbalzi: 33 6 + 27 (Andrew joseph Pacher 19) – Assist: 13 (Andrew joseph Pacher, Lorenzo Caroti, Patrick Baldassarre 3).
Fonte: violarc.it
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