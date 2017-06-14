“Basket Pellaro & friends”, lo sport che è accoglienza

Lo sport che unisce, lo sport che è accoglienza e solidarietà oltre che stimolo e divertimento.

Con questa motivazione L’A.S.D. Basket Pellaro, in collaborazione col Centro Sportivo Italiano (CSI) organizza il 1° torneo di beneficenza “Basket Pellaro & friends”. La manifestazione si inserisce nell’ambito delle iniziative per la “Giornata del rifugiato”, il 20 giugno prossimo.

Il torneo di beneficenza al PalaCsi

Il torneo si svolgerà a Gallina al PalaCsi il 18 giugno con inizio alle ore 09.00. Il contributo raccolto nel corso del torneo verrà utilizzato per l’acquisto del materiale sportivo in occasione delle “Olimpiadi dell’accoglienza”, organizzate dal CSI per i richiedenti asilo della squadra di Sant’Alessio. Si tratta di un team composto da richiedenti protezione internazionale, provenienti da paesi in guerra come Siria, Iran, Gambia, Senegal, Nigeria insieme agli operatori e volontari italiani.

Al torneo parteciperanno quattro squadre: Basket Pellaro senior open 15, Basket Pellaro under, Stingers e Attendiamoci. A queste squadre si aggiungeranno a sorteggio due atlete per squadra provenienti dalla Pantera Rosa Basket under.

L’incontro con i richiedenti protezione internazionale

Ai momenti di sport all’insegna del divertimento seguirà la fase dell’accoglienza e dell’integrazione: dopo la fine del Ramadam le squadre che hanno partecipato si recheranno a Sant’Alessio d’Aspromonte per un incontro con i richiedenti protezione internazionale e nascerà un gemellaggio in vista delle Olimpiadi dell’accoglienza. In quell’occasione ci sarà anche la consegna del materiale che sarà acquistato (scarpe sportive e giochi legati al basket per i più piccoli).

L’iniziativa dell’A.S.D. Basket Pellaro vuol diventare un appuntamento fisso annuale, un invito ai valori dello sport, dell’amicizia e dell’integrazione, da riproporre in chiusura di stagione.