Basket – Progetto giovani Calabria, due appuntamenti a Rc
Diciotto atleti al sabato e diciotto alla domenica: la Fip Calabria convoca al PalaCalafiore trentasei nati nel 2005 del raggruppamento provinciale
16 Dicembre 2017 - 18:57 | di Vincenzo Comi
Diciotto al sabato e diciotto alla domenica. Il Progetto Giovani Calabria fa il bis nel week-end reggino.
Lo scenario è il PalaCalafiore. Secondo i dettami del Referente Tecnico Territoriale Simona Pronestì, la Fip Calabria ha convocato trentasei atleti pronti a crescere nel raggruppamento provinciale dei nati nel 2005.
Il programma del sabato e della domenica
Nel pomeriggio del sabato, ricco allenamento con i Coach Cotroneo e Russo ed il preparatore fisico Santo Vazzana.
Domenica,invece, i Coaches saranno Valerio Nusco e Luca Laganà con la Referente Fisica Territoriale Roberta Vozza.
I lavori saranno diretti dal Responsabile del Comitato Regionale, Roberto Priolo.
Gli atleti convocati
Di seguito potete trovare i trentasei atleti convocati e le rispettive società di appartenenza.
Gruppo Rosso
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ACCETTOLA Claudio
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Jumping Bask
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ACCURSO Matteo
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Scuola B. VIOLA
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AMEDEO Demetrio
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Scuola B. VIOLA
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COLLU Daniele
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Jumping Bask
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D’ADDESE Davide
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LUMAKA
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FIGLIOMENI Andrea
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Scuola B. VIOLA
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FONTANA Filippo
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VIS RC
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IERO Matteo
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LUMAKA
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LIBERATORI Mattia
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VIS RC
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PRATTICO’ Ismaele
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Vis RC
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MARANDO Vincenzo
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Jumping Bask
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RIVERSATA Antonio
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Jumping Bask
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SORBARA Antonio
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Scuola B. VIOLA
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TALLARIDA Luca
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LUMAKA RC
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TRUNFIO Vincenzo
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LUMAKA RC
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TRIGLIA Alessandro
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Jumping Basket
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VELONA’ Simone
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Scuola B. VIOLA
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ZAPPIA Emanuele
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Vis RC
Gruppo Verde
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Cognome e nome
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Società di prov.
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CUZZOCREA ROSARIO
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Scuola B. VIOLA
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IZZO Simone
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Scuola B. VIOLA
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MALASPINA Giuseppe
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Scuola B. VIOLA
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FREGONA Michele
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LUMAKA
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FRENO Antonio
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Aquilone B
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IELO Jacopo
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Nuova Jolly
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NAVA Vincenzo
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Scuola B. VIOLA
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PUCINOTTI Mirko
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Scuola B. VIOLA
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MARCIANO’ Alessandro
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LUMAKA RC
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ROMEO Christian
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LUMAKA RC
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SURFARO Simone
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LUMAKA RC
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VIGLIANISI Alessandro
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Basket Pellaro
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LUCISANO Samuele
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Nuova Jolly
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MINNITI Andrea
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Nuova Jolly
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RIZZIERI Roberto
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Basket Pellaro
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PLUTINO Francesco
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Basket Pellaro
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FRANCO Domenico
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Basket Pellaro
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DE VITO Andrea
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Basket Pellaro
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