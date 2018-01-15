Basket – Progetto giovani, passione e divertimento: i risultati della giornata
Al via il Progetto Giovani Calabria per i nati nel 2005: il derby reggino va a Reggio Città, domenica al PalaCalafiore il torneo tre contro tre
15 Gennaio 2018 - 10:48 | di Michele Favano
Il proficuo percorso sugli atleti nati nel 2005 è entrato ufficialmente nel vivo.
Il Progetto Giovani Calabria ha mandato in scena le prime ed avvincenti gare divise tra le quattro conferences: la regione cestistica è stata divisa per rendere ancor più allenabile il territorio secondo i dettami del Referente Tecnico Territoriale Simona Pronestì.
Il derby reggino al Pianeta Viola
Nella gara delle ore 9.15 al Pianeta Viola “Massimo Mazzetto”, il derby tutto reggino lo vincono i rappresentanti di Reggio Città allenati dal trio formato da Valerio Nusco, Luca Laganà ed Armando Russo.
Termina 74 a 65 contro i 2005 di Reggio Calabria “Provincia” allenati da Eugenio Dattola, Euprepio Padula ed Antonio Costa.
A seguire, invece, arrivano ottimi segnali dalla Red Conference, il raggruppamento giovanile che ha unito Catanzaro,Lamezia e Crotone.
Larga vittoria per gli atleti allenati dal duo Scerbo-Giglio a cospetto della Blu Conference in arrivo da Cosenza .
I giovani atleti dei Coach Coluccio,Saccone e Fiertler cedono il passo 65 a 38.
Domenica al PalaCalafiore
La passione che trasuda di pallone in pallone continuerà nel pomeriggio di domenica al PalaCalafiore con il torneo tre contro tre seguendo i dettami federali per la nuova disciplina olimpica(il tre contro tre per l’appunto).
Atleti, tecnici e genitori al seguito di tutto l’evento sono invitati dalla Società Viola Reggio Calabria ad assistere gratuitamente alla gara di Serie A2 METEXTRA REGGIO CALABRIA-BERTRAM TORTONA in programma alle ore 18, riservando a loro un apposito settore di parterre.
Nell’intervallo della partita, gli atleti del Progetto Giovani Calabria saranno presentati al pubblico del Palapentimele.
Nel corso della sfilata, atleti e tecnici indosseranno la divisa di rappresentanza della propria società di appartenenza per testimoniare l’unione e la voglia di coesione di cestisti regionali
I risultati della prima giornata
Red Conference 65 – Blue Conference 38
Green Conference 74 – Yellow Conference 65
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie