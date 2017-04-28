Basket – Rende vince il titolo under 15

Un miracolo tutto calabrese: il gruppo di Tortora e Praia a Mare allenato da Luigi Coluccio conquista il titolo regionale e sfida Ragusa tra regioni

Un miracolo tutto calabrese.

Il gruppo di atleti del gruppo di Tortora e Praia a Mare allenato da Luigi Coluccio ed affiliato con la compagine Bim Bum Basket Rende ha vinto il titolo regionale maschile Under 15.

Un grande esempio di lavoro ed applicazione per tanti e talentuosi atleti che lavorano giornalmente per migliorarsi.

Ecco il gruppo che ha vinto il titolo regionale vincendo lo spareggio contro la compagine reggina della Lumaka fermandosi allo spareggio tra regioni contro il forte Ragusa.

IL ROSTER

4 De Francesco Ivan

5 Coluccio Luca

6 Nicolaio Nico

7 Chiarelli Andrea

8 Faviere Francesco

9 D’Amico Vincenzo

10 Guerrera Rodolfo

11 Iervolino Aniello

12 Ferrara Giuseppe

14 Piermaria Antonello

15 Angelisi Gabriele

Coach Luigi Coluccio