Basket – Rinviata la gara ‘Viola – Scauri’
La gara contro Scauri, prevista domenica 2 dicembre, slitta a martedì 4 dicembre alle 20.30 per l'indisponibilità del PalaCalafiore
27 Novembre 2018 - 15:30 | di Eva Curatola
La Viola Reggio Calabria comunica che la gara contro Scauri, inizialmente in programma per Domenica 2 Dicembre alle ore 18.00, è stata rinviata a Martedì 4 Dicembre alle ore 20.30 per indisponibilità del “PalaCalafiore”.
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