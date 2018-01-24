Basket in rosa – Raduno, pochi numeri, movimento da stimolare
Raduno delle giocatrici classe 2003 e 2004 in vista del Trofeo delle Regioni: riunione con le società e presentazione del progetto giovanile femminile
24 Gennaio 2018 - 10:44 | di Michele Favano
Domenica 28 febbraio 2018 presso la Palestra Boccioni di Reggio Calabria si riuniranno, secondo il criterio dell’autoconvocazione le giocatrici classe 2003 e 2004 del basket calabrese in preparazione verso il Trofeo delle Regioni.
Il Referente tecnico Territoriale Maurizio Arcudi terrà una riunione con le società delle atlete interessate per la programmazione dei Centri Tecnici Federali di imminente inizio e l’esposizione del Progetto Giovanile femminile.
In occasione del raduno, il dirigente del Comitato Regionale è Lucia Rossi.
Folto il gruppo degli allenatori in arrivo da tutta la regione Calabria con Massimo De Summa da Catanzaro, Barbara Gemelli ed Emiliano Scarcello da Catanzaro, Gennaro Mandoliti e Francesco Scarlato da Cosenza uniti a Massimiliano Modaffari da Reggio Calabria.
Ci sarà il preparatore fisico territoriale Roberta Vozza.
La Fip Calabria invita a partecipare tutti gli allenatori e i preparatori fisici che operano nell’ambito giovanile.
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