La Scuola Basket Viola batte 65-75 l'Enjoy Lamezia in C Silver Calabria e ipoteca il secondo posto al termine del girone di andata dopo il ko con Rende

La Scuola Basket Viola si rialza ed ipoteca il secondo posto al termine del girone di andata della prima fase del campionato di C Silver Calabria.

Dopo la prima sconfitta in campionato subita in casa contro Rende, il team di Coach Polimeni gioca una gara tutta concentrazione e vince al Palapulerà, campo neutro della neopromossa Enjoy Lamezia.

Partenza super con Muià e Grgurovic sugli scudi per gli ospiti.

I nero-arancio prendono il sopravvento sul match tenendo a distanza la forte compagine lametina.

Il ritorno del team di Coach Di Martino è firmato da Lakic e Domenico Antonicelli arriva fino al meno due: Viglianisi,Pandolfi ed un buon Barrile fanno la differenza.

I nero-arancio resistono all’uscita per falli di Grgurovic controllano e vincono con il finale di 65 a 75.

La Scuola di Basket Viola ritornerà in campo domenica 18 novembre 2018 in casa del fanalino di coda Soverato.

Iperviaggi Enjoy Lamezia-Scuola di Basket Viola 65-75

(13-24,30-36,47-58)

Lamezia:Lakic 35, Antonicelli S.,Ciancimino,Antonicelli D. 15,Saladino 2, Mangione, Suraci 2,Bonavita,Bosone 3,Pallone,Falzetta,Albo 4.All Umberto Di Martino

Scuola di Basket Viola:Canale,Fiorillo,Gullì,Soldatesca,Ciccarello 4,Barrile 7,Muià 8,Pandolfi 21,Scialabba 4,Scorza,Grgurovic 15,Viglianisi 9.All Giuseppe Polimeni

Arbitri Loccisano e Bottino