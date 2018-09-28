A Sportilia, raduno per Scarfò(Palmi), Nocera(Catanzaro) e Praticò (Reggio Calabria)

131 arbitri, 16 osservatori, 2 designatori, 3 istruttori (Fabio Facchini, Pierpaolo Canestrelli e Carmelo Morina), coordinati dal responsabile Luciano Tola si sono radunati al Centro Tecnico Sportilia di Santa Sofia (FC) per l’incontro precampionato riservato agli arbitri di serie B maschile e A2 femminile.

I rappresentanti della Calabria dei fischietti che opererà nel medesimo campionato delle tre rappresentanti del basket nazionale, Planet Catanzaro, Basketball Lamezia e Viola Reggio Calabria sono i confermati Giuseppe Scarfò di Palmi, Rosa Anna Nocera di Catanzaro e Francesco Praticò di Reggio Calabria che hanno preso parte all’importante raduno nazionale.

Al raduno, che ha ospitato, fra le altre materie, una lezione di psicologia a cura della dott.ssa Eva Iorio, è intervenuto, tra gli altri il direttore del Settore Tecnico CIA Dino Ena Seghetti.