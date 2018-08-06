Si è svolta a Palmi la terza edizione dello Streetball, torneo di basket 3×3 in strada, organizzato dalla Corporazione dei Bovari della Varia di Palmi. Nella splendida cornice di Piazza I Maggio, concessa per il secondo anno consecutivo dall’Amministrazione Comunale per lo svolgimento della manifestazione, venerdì e sabato sera, si sono svolte le fasi a gironi che hanno visto la partecipazione di atleti di di ogni età nelle categorie Under14, Over45, misto ed OPEN.

Si è aggiudicata il torneo, la squadra “Piana“, reduce dalla vittoria al torneo #ntc disputatosi a Piazza Castello, composta da Angelo Iuzza. Marco Elia, Serafino Cordì ed Michele Pricoco. Nonostante la mancanza di Iuzza nelle fasi finali e “con il pubblico contro”, tirando fuori gli artigli e giocando delle partite super e tirando in semifinale e finale con il 60% da tre di Cordì e Pricoco oltre le penetrazioni di Elia che nessuno riusciva a fermare! Quest’ultimo ha vinto il premio come miglior giocatore della riuscitissima kermesse. Michele Pricoco ha vinto la gara di tre punti.