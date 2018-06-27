Basket – Tempo di finali 3VS per le calabresi
Le finali nazionali del tre contro tre a Castellana Grotte vedono in campo un terzetto tirrenico Under 16 e il Centro Basket Catanzaro in ambito femminile
27 Giugno 2018 - 19:06 | di Eva Curatola
Gli unici in Calabria per le selezioni maschili.
I rappresentanti della regione nelle prossime finali nazionali del tre contro tre arriveranno dalla costa tirrenica.
Dopo aver vinto con merito la tappa giocata al PalaCus di Cosenza in primavera avranno l’opportunità di confrontarsi con i migliori terzetti d’Italia nella categoria Under 16.
Coluccio, Nicolaio e De Francesco, terzetto del sodalizio tirrenico parteciperà alle Finali Nazionali in programma in Puglia, in quel di Castellana Grotte dal 22 al 30 giugno 2018.
In ambito femminile, invece, dopo aver vinto la fase regionale giocata al Palapulerà di catanzaro, il quartetto della Centro Basket Catanzaro ha giocato, sempre a Castellana Grotte nella settimana dal 19 al 25 giugno 2018.
La catanzaresi sono scese in campo con Santopolo, Macrì, Alfano e Santoro.
Nessuna squadra di Calabria ha partecipato al campionato Under 18 in rosa della kèrmesse nazionale mentre, la Virtus Catanzaro, campionessa dell’Under 18 maschile ha rinunciato alla partecipazione.
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