Dopo un anno di stop tornano il Trofeo Marisa Nasso e il Memorial Nino Delfino: due serate di basket giovanile nel campetto rinnovato della parrocchia, il 27 e 28 agosto

Dopo un anno di interruzione, il Nuovo Basket Soccorso è lieto di annunciare che ritornano il Trofeo Marisa Nasso ed il Memorial Nino Delfino, come sempre inseriti all’interno della festa parrocchiale di Santa Maria del Divin Soccorso.

Il Trofeo Marisa Nasso

Il Trofeo Marisa Nasso arrivato alla sua settima edizione ha visto negli anni numerosissimi bambini del quartiere coinvolti in vari giochi ed attività oltre che diverse squadre calabresi sfidarsi in tornei ufficiali di basket e pallavolo, quest’ultimo sport praticato ed amato da Marisa, ex giocatrice della Virtus e primo presidente della squadra reggina.

Nel ricordo di Marisa, durante il trofeo vengono consegnati dalla famiglia Chiappalone-Nasso i premi “Sport è.vita” e “Sport è.servizio” destinati ad associazioni o singoli che si distinguono per il loro impegno e per l’utilizzo positivo dello sport come strumento educativo e di valorizzazione sociale.

Il Memorial Nino Delfino è arrivato invece alla sua sesta edizione coinvolgendo negli anni tante squadre provinciali di pallacanestro ed anche basket in carrozzina nel ricordo di un grande appassionato nonché dirigente storico di questo sport come Nino. Oltre ad essere una vera festa del basket, il trofeo è sempre un momento per ricordare la figura di questo grande amico ed incontrare le persone che lo hanno conosciuto e lo ricordano con tanto affetto, ispirati dalla sua preziosa testimonianza.

Le serate del 27 e 28 agosto e il campetto rinnovato

Quest’anno i trofei si svolgeranno in contemporanea nelle serate del 27-28 agosto e vedranno sfidarsi varie squadre della provincia di Reggio Calabria categorie Under 13 e Aquilotti, che si sfideranno su un campo profondamente rinnovato grazie ai lavori di riqualificazione condotti nei mesi di luglio e agosto con impegno, passione e sforzi economici da parte del Nuovo Basket Soccorso e dei giovani e giovanissimi di AC della parrocchia che hanno rimesso a nuovo il campetto “Dascola” e gli spazi pertinenti.

Tutto questo a circa 12 anni dal progetto “Mani in piazza” che vide le forze parrocchiali unite per la prima riqualificazione del campetto con la successiva nascita del NBS sotto lo sguardo benedicente del compianto Don Ercole Lacava scomparso qualche settimana fa, che sarà ricordato con doveroso affetto durante la manifestazione.

Ulteriore valore aggiunto all’edizione annuale è la ricorrenza del 50^ Anniversario di ordinazione sacerdotale del parroco, Mons. Giorgio Costantino, che sarà ulteriormente festeggiato durante le serate per il suo prezioso servizio e l’attenzione da sempre rivolta allo sport come strumento di evangelizzazione.

Vi aspettiamo numerosi per due serate all’insegna della festa, dello sport e dei valori nel campetto“D.Dascola” della parrocchia S.Maria del Divin Soccorso nei giorni 27-28 agosto 2018 con inizio alle ore 21.30. Non mancate