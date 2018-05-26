Basket – Tre squadre reggine alle finali nazionali di Join the Game

A Jesolo le finali nazionali di basket 3x3 Under 13 e Under 14: tra le qualificate dalla Calabria Viola, Nuova Jolly e Lumaka

Sabato 26 e domenica 27 maggio Jesolo ospiterà le Finali scudetto di Join The Game 2018, il campionato nazionale di basket 3×3 dedicato alle categorie Under13 e Under14 maschili e femminili realizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro e da Verde Sport.

Un’avventura, quella di Join the Game, iniziata per la 16° stagione (la prima nel 2003), nello scorso mese di febbraio: degli oltre 35mila partecipanti alla prima fase giocata nei capoluoghi di provincia italiani, soltanto in 320 hanno guadagnato l’accesso alle Finali.

Grazie alla collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Jesolo, Join the Game avrà un programma più ricco e verrà giocato su 3 campi: confermato il Palazzo del Turismo, che sarà il “campo centrale”.

Le squadre qualificate in arrivo dalla Calabria sono Viola per la categoria Under 14,la Nuova Jolly per l’Under 13 unite alla Centro Basket Catanzaro nell’Under 14 in rosa e la Lumaka Reggio Calabria nell’Under 13 femminile.

La Viola è rappresentata da Alessandro Ziino, Daniele Campolo, Fabio Freno ed Angelo Messina.

Nuova Jolly scende in campo con Jacopo Ielo, Andrea Minniti, Samuele Lucisano e Daniele Pulitanò protagonisti.

Centro Basket Catanzaro schiera Federica De Rossi, Marta Montebello, Valeria Pia Alfano e Sofia Maestrale.

Lumaka,infine, scende in campo con Maria Teresa Iamonte, Lara Borriello, Maria Stelitano e Bruna Ferrante.