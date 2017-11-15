Francesco Montoro e Raffaele Monastero si scambiano le maglie al Biella Forum prima della palla a due: il gemellaggio tra Eurotrend Biella e Viola Reggio Calabria

Biella e Reggio Calabria, due piazze cestisticamente importanti che sono da anni simbolo dell’amore di due città verso la pallacanestro e chi li rappresenta in giro per l’Italia. Passione, grinta, correttezza, valori prima umani che sportivi che caratterizzano due realtà unite anche societariamente da una stima ed un’amicizia profonda.Un legame che verrà rinsaldato anche questa sera al Biella Forum prima della palla a due in programma alle 20.30, quando il vice presidente dell’ Eurotrend Francesco Montoro, calabrese d’origine, e il Presidente della Viola Reggio Calabria Raffaele Monastero si scambieranno le rispettive maglie da gioco per sancire un gemellaggio ormai consolidato. Un ponte virtuale che lega il Piemonte e la Calabria , unite dall’amore verso lo sport e l’obiettivo di riportare le rispettive squadra a calcare palcoscenici importanti come in passato.