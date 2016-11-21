Basket, Viola ko anche a Roma. Terza sconfitta di fila

Terza sconfitta consecutiva per la Viola Reggio Calabria, che al PalaTiziano cade al cospetto dell’Eurobasket Roma apparsa più determinata nella conquista dell’intera posta in palio.

Nella prima frazione di gioco, la Viola subisce le iniziative dei capitolini, che concretizzano ogni palla e chiudono in vantaggio di 9 punti (22-13). I ragazzi di coach Paternoster provano a ridurre il gap nel secondo quarto, portandosi a -4 dai padroni di casa (39-35). Al rientro dall’intervallo lungo, la Viola continua ad inseguire Roma, che da parte sua gestisce la gara senza eccessive difficoltà. Nella fase finale, i neroarancio abbozzano una reazione, che serve a poco: Roma difende bene e porta a casa due punti importanti per la sua classifica.

“E’ una sconfitta che fa male – dice coach Antonio Paternoster -, figlia di una prestazione poco brillante. Gli ultimi cinque minuti sono senza dubbio da cancellare. Dobbiamo riflettere, ma soprattutto capire che nei momenti di difficoltà bisogna giocare di gruppo e non singolarmente. In trasferta non si può ricorrere e sprecare energie mentali. Ai giovani però non posso rimproverare nulla, casomai qualche over sta rendendo al di sotto delle aspettative. È una questione di testa ed è su questo aspetto che dobbiamo lavorare”.