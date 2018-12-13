Basket – Viola-Salerno, info biglietti modalità e prezzi
Attiva la prevendita per la 12ª giornata del girone D di Serie B, domenica 16 dicembre alle 18 al PalaCalafiore: biglietti da 5 a 18 euro
13 Dicembre 2018 - 10:01 | di Michele Favano
È attiva la prevendita dei ticket per la gara valida per la 12^ giornata del girone D della Serie B “Old Wild West” in programma Domenica 16 Dicembre alle ore 18.00 presso il “PalaCalafiore”.
INFO TICKET E PREVENDITA
Prezzi:
PARTERRE CENTRALE : 18,00 €
PARTERRE LATERALE : 15,00 €
TRIBUNA : € 10,00
OVER 70 ed UNDER 18, esclusivamente per i settori “Parterre Laterale e Tribuna” potranno acquistare il biglietto al costo di 5,00 €.
PUNTI VENDITA
Giovedi 13, Venerdi 14, Sabato 15 Dicembre
10.00 / 12.30 – 16.00 / 19.30 “Pianeta Viola”
Domenica 16 Dicembre
16.00 / 18.00 “Biglietteria PalaCalafiore”
Si comunica inoltre che per la gara di Domenica 16 Dicembre sarà previsto un prezzo speciale per i tifosi della “Curva Massimo Rappoccio”. Il responsabile di ciascun gruppo organizzato dovrà presentare una lista nominale dei propri iscritti presso la Biglietteria del “Pianeta Viola” entro Sabato 15 alle ore 19.30 al fine di ricevere tutti i tagliandi presenti nella suddetta lista riservati all’ingresso al settore “Curva” il cui costo sarà pari a € 7.00 cad.
Si avvisa inoltre che tutte le richieste di “ACCREDITO STAMPA” dovranno essere inoltrate entro e non oltre le ore 13.00 di Venerdì 14 Dicembre all’indirizzo email: comunicazione@violareggiocalabria1966.it
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