Il Basketball Lamezia ad una vittoria dalla Serie B

Una stagione decisamente esaltante per il Basketball Lamezia che si presenta ai nastri di partenza dell’ultima giornata in testa alla classifica. Un primo posto che verrà subito rimesso in gioco sabato nella sfida contro la Janus Fabriano in terra marchigiana.

Il girone C della fase nazionale

Il girone C della fase nazionale si preannunciava molto equilibrato e così è stato. All’ultima giornata Lamezia e Cerignola comandano le danze con 6 punti ma non hanno alcuna certezza se non dovessero trovare la vittoria. Centomila le combinazioni possibili con un arrivo in solitaria per l’una o l’altra formazione, un arrivo a 6 punti per tutte le partecipanti e calcoli che diventerebbero degni di una funzione matematica. Di sicuro c’è che questa fase nazionale è stato un vero e proprio spot per il Basketball Lamezia in tutta Italia.

Tifosi e supporters hanno seguito i giallo blu in tutte le sfide fuori dalle mura del PalaSparti e si sono superati in occasione delle sfide casalinghe con numeri da urlo e un calore che ha fatto davvero la differenza. Ora il destino della formazione lametina passerà per un palcoscenico davvero di altissimo livello. Sabato infatti si giocherà nel PalaGuerrieri di Fabriano teatro di tante sfide di serie A. I nostri guerrieri dopo la battaglia vinta contro Cerignola vogliono vincere la guerra e sovvertire tutti i pronostici.

La sfida contro la Janus Fabriano

Dall’altra parte ad attenderli ci sarà una Janus ferita ma ancor più pericolosa che crede ancora nella promozione nonostante i numeri diano poche chance alla troupe di coach Aniello. La sfida di andata mise in evidenza le grandi qualità dei giallo blu che come nella sfida contro Cerignola iniziarono alla grande, subirono la rimonta ospite per poi imporsi nell’ultimo periodo. Sfida equilibrata e dall’alto contenuto tecnico tra due squadre che esprimono un gioco molto diverso ma che possono vantare nomi del calibro di Quercia,Nedwick e Tarolis da una parte e Monier,Stanionis e Rubino dall’altra. Appuntamento ore 18.00 PalaGuerrieri di Fabriano.