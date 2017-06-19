Basketball, Lamezia a tutto minibasket

Il Basketball Lamezia raddoppia il proprio impegno alla Ionicup Arena di Locri. Dopo la splendida esperienza dello scorso anno, in questa edizione la troupe guidata dai coach Adone,Desumma,Mordocco e Lazzarotti si presenterà con una squadra maschile e una femminile. Di seguito i nomi dei bambini/e che parteciperanno al torneo:

BASKETBALL LAMEZIA: Curcio Giacinto, Costanzo Filippo, Cristiano Vincenzo,Bova Lorenzo,Grande Manuel, Volpe Christian, Fattori Davide, Costantino Simone, Lazzarotti Riccardo, Gigliotti Marco. Coach Desumma coach Adone.

PALL.LAMETINA: Persico Francesca, Martello Angelica,Bentornato Giada, Sirianni Alessandra, Caputi Carlotta, Talarico Elisa, Gigliotti Rebecca, Chirumbolo Alessandra, Morabito Giorgia, Fazzari Silvia, Cuda Chiara, Rettura Natalia. Coach Lazzarotti ist. Mordocco

Abbiamo sentito coach Massimo Desumma che ai nostri microfoni non ha nascosto la voglia di crescita dopo la splendida stagione appena conclusa.

“Siamo qui con due squadre e ne vado molto fiero. Finalmente siamo riusciti con lo sforzo di Basketball Lamezia e Pall.

Lametina a formare una squadra femminile. E’ da tempo che cullo questa idea e vederle in campo è davvero una grande soddisfazione. Ora ci aspettano due giorni di sano divertimento, abbiamo partecipato già lo scorso anno a questa manifestazione organizzata in modo impeccabile dagli amici di Locri. E ora MINI BASKET MAXI FUN.”