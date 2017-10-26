Mancano solo due giorni al tanto atteso esordio casalingo del Basketball Lamezia. Avversario di livello assoluto Sabato 28 allo Sparti. Stiamo parlando nel Nuovo Basket Soverato, vincitore del titolo di serie D lo scorso anno, che nelle prime due uscite stagionali ha piazzato altrettante vittorie. Squadra giovane quella guidata da coach Gioffè dove spiccano le individualità di Billy Fall, talento senegalese specialista nelle promozioni dalla C2 all C1, Marco Maida n.4 con grandi doti fisiche che negli ultimi anni ha sempre mostrato con la maglia di Catanzaro, Polizzese proveniente dal serbatoio Virtus Catanzaro visto lo scorso anno anche a Siderno e l’ex Francesco Molinaro cresciuto nel vivaio lametino per poi passare da Catanzaro in serie C e quest’anno a Soverato appunto. Abbiamo sentito coach Andrea Pellicanò alla vigilia di questa importante sfida.

Il nuovo gruppo di Lamezia

Dopo due mesi di lavoro che gruppo sta nascendo a Lamezia?

Il gruppo è nuovo. Formato dallo zoccolo duro di atleti lametini in forza già lo scorso anno e un gruppo di atleti provenienti da varie parti d’Italia. L’inizio è molto positivo, ho visto il massimo impegno di tutti i giocatori in campo ma anche la voglia di conoscersi e creare un bel gruppo unito.

La sfida contro il Nuovo Basket Soverato

Dopo un avvio soft subito una sfida delicata contro Soverato imbattuto fino a questo momento. Che match ti aspetti?

Mi aspetto una partita difficile. Soverato viene da due vittorie consecutive, verrà a Lamezia senza nulla da perdere e cercherà di metterci in difficoltà con i suoi giocatori di maggiore esperienza. Sarà un match intenso, mentalmente difficile per noi visto l’esordio casalingo ma sono consapevole che ogni partita indipendentemente dall’avversario andrà affrontata con il giusto atteggiamento e la giusta cattiveria agonistica.

L’appello al pubblico lametino

Facciamo un appello al pubblico lametino. Cosa ti senti di poter promettere ai supporters gialloblu?

Lo scorso anno il pubblico è stato il sesto uomo in campo. Chi è arrivato quest’anno come me e i nuovi giocatori ne è consapevole e vogliamo continuare ad entusiasmare gli appassionati e i fedelissimi che ci seguono quotidianamente. Più che promettere qualcosa dico che sarà il campo a parlare e noi proveremo ad essere all’altezza di questo meraviglioso pubblico, per rappresentare al meglio le ambizioni della società e di tutta la città.

Vi aspettiamo Sabato 28 ore 19.00 presso il Palazzetto dello Sport “Alfio Sparti” non potete mancare.

Fonte: Comunicazione Basketball Lamezia