Il Basketball Lamezia comunica di aver raggiunto l’accordo con il reggino Bruno Rappoccio per la stagione 2017/18.

CHI È – Nato a Reggio Calabria il 21 settembre 1994, Bruno è cresciuto nel settore giovanile di Fortitudo Bologna e Crabs Rimini. Sempre da giovanissimo con la maglia della Viola Reggio Calabria in DNB, DNA e A2 silver. Dalla stagione 2014/15 il passaggio in Campania prima in C con il Basket Agropoli, la promozione in serie B e il trasferimento della squadra a Napoli con la quale la scorsa stagione ha trionfato nel campionato cadetto conquistando la serie A2. Queste le prime parole di Bruno da giallo blu:

“Da subito mi ha entusiasmato il progetto e l’ambizione della società, voglio infatti ringraziarla insieme al coach per la fiducia e l’opportunità concessami. Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura posso dire a casa qui a Lamezia. Voglio dare il massimo e onorare questa maglia per portare Lamezia…ok non lo dico sono scaramantico ma guardando gli ultimi miei anni di campionato…dico che non c’è due…senza tre! Provenendo dall’ultima stagione a Napoli e dal PalaBarbuto spero che il pubblico sappia darci la giusta carica ed essere il sesto uomo in campo. Ci vediamo alla prima di campionato…Tutti al Palasparti”

Fonte: Ufficio Stampa Basketball Lamezia