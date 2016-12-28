Bastabuche, 15 milioni alla Calabria e 15 milioni per l’A2

Parte la terza fase dell'operazione Anas da 295 milioni: 80 milioni all'area Sud, con 15 milioni alla Calabria e 15 all'autostrada A2

Parte la terza fase dell’operazione Anas #bastabuche per un valore complessivo di 295 milioni di euro. Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 di oggi cinque nuovi Accordi Quadro di durata triennale, suddivisi in lotti, che riguardano le strade di competenza Anas lungo tutta la penisola italiana e le due isole maggiori, Sicilia e Sardegna.

Le prime due fasi del progetto

La prima fase del progetto #bastabuche, che riguarda l’intero territorio nazionale, è stata avviata da Anas a fine dicembre 2015 per un valore di circa 300 milioni di euro. La seconda fase del progetto, invece, è stata avviata a fine luglio 2016 con un valore di 295 milioni di euro. Con la terza fase da 295 milioni salgono a 890 milioni di euro gli investimenti Anas con il progetto #bastabuche su tutto il territorio nazionale.

Nello specifico, la terza fase degli Accordi Quadro prevede anche un finanziamento di 80 milioni di euro per l’area Sud, nella quale rientra anche la Calabria. 15 i milioni assegnati alla regione e altri 15 milioni sono stati destinati all’autostrada A2 “Autostrada del Mediterraneo (ex A3 ‘Salerno-Reggio Calabria’).

Le procedure di appalto e le scadenze

Le procedure di appalto sono state attivate mediante Accordo Quadro che garantisce la possibilità di avviare i lavori con la massima tempestività nel momento in cui si manifesta il bisogno, senza dover espletare ogni volta una nuova gara di appalto, “consentendo quindi – afferma Anas – risparmio di tempo, maggiore efficienza e qualità”. Le offerte digitali dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://acquisti.stradeanas.it, pena esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 30 gennaio 2017.

fonte: lametino.it