B&B Day. Il 4 marzo si dorme gratis!

di Marco Agostino – Al via anche quest’anno l’undicesima edizione della Giornata Nazionale del B&B Day, l’evento annuale organizzato da bed-and-breakfast.it.

Migliaia di Bed & Breakfast offriranno gratis la notte del 4 marzo eccetto che prenotiate un’altra notte di soggiorno.

Un weekend last minute in tutta Italia

Un’ottima occasione per organizzarsi un weekend lastminute in qualsiasi parte d’Italia, in quanto sono molte le strutture che hanno aderito da nord a sud, isole comprese.

Si può approfittare dell’offerta per trascorrere un fine settimana alla scoperta di città d’arte o alla visita di borghi suggestivi; dalle più belle località di mare a quelle di montagna, o in quelle in riva al lago.

Inoltre potrete scegliere tra le diverse tipologie di Bed & Breakfast, che siano ville, appartamenti in centro città, casali di campagna, dimore di charme e design. L’Italia è diventata sicuramente una delle patrie dei Bed & Breakfast riuscendo a superare anche gli hotel in termini di prenotazioni, di conseguenza riuscirete a trovare sicuramente quello che soddisfi le vostre necessità.

Il B&B Day è una grande occasione per prenotarsi una vacanza semigratuita, oltre che per sperimentare l’ospitalità italiana e festeggiare insieme apprezzando il valore aggiunto dell’ospitalità familiare e anche del risparmio.

È inoltre una grande occasione per agevolare i turisti e promuovere le strutture ricettive. Il B&B Day punta da un lato ad agevolare i turisti nel contenere le loro spese e dall’altro a far conoscere e promuovere il Bed & Breakfast italiano, ovvero, le strutture ricettive partner del progetto.

Dove trovare tutte le informazioni

Sul sito www.bbday.it troverete tutte le info necessarie e le strutture che hanno aderito per poter decidere dove prenotare la vostra vacanza!