Ultimo appuntamento stagionale per i ragazzi della Scuola Calcio amaranto. Dopo il saluto iniziale del consulente esterno Ennio Russo, la parola al responsabile del settore giovanile Emanuele Belardi che ha illustrato i progetti della prossima stagione: “Stiamo lavorando per limare i problemi incontrati, nella Reggina sono nato, ho iniziato a giocare ed ho finito la carriera. Conosco bene il significato di indossare questa maglia e cosa significa a Reggio ed in tutta Italia. Buone vacanze a tutti e ci vediamo a settembre”.