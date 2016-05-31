Brava… e bella. Cunliffe, l’atleta di origini calabresi vuole l’Olimpiade da italiana – FOTO

“C’è un’atleta che ha chiesto di avere la cittadinanza italiana. La pratica è al consolato di San Francisco, è una corsa contro il tempo per la quale ho chiesto aiuto anche al ministero degli Affari esteri”. È Giovanni Malagò, presidente del Coni, a parlare del tentativo di far correre in azzurro alle prossime olimpiadi Hannah Cunliffe, 20enne americana di origini calabresi.

L’atleta statunitense, capace di ottenere buoni tempi sui 100 metri piani, ha trisnonni calabresi, più precisamente di Figline Vegliaturo, piccolo centro in provincia di Cosenza. Nata vicino a Seattle, pronipote di Giovanni Manza, emigrato a inizio Novecento, la Cunliffe potrebbe correre con i colori azzurri alleOlimpiadi di Rio de Janeiro.

Di 10 secondi e 99 centesimi il primato personale di Cunliffe sui 100 metri piani, migliore rispetto ai tempi fatti da registrare da Martina Levorato nel 2001. “Se viene a darci una mano siamo felici ma non viene a salvare la patria si inserirebbe in un team già di grande spessore”, le parole di Alfio Giomi, numero uno della Fidal. Bisogna attendere quindi per capire se l’Italia potrà contare sull’atleta di origini calabresi alle prossime Olimpiadi di Rio. Sui social intanto è ‘Cunliffe-mania’, tutti pazzi per la statunitense classe ’96.