Weekend di sole e tutto esaurito ma poche attività aperte: il sindaco Pasqualino Ciccone spiega perché mancano tavolini sul nuovo lungomare e cosa arriverà a fine anno

Riflettori nuovamente puntati su Scilla. Un weekend da tutto esaurito ha visto il centro storico di San Rocco e Marina Grande (Scilla Marina) piacevolmente invasi da turisti provenienti dall’intera provincia. Un vero e proprio fiume di gente che ha animato il nuovo lungomare di Scilla e la vicina Chianalea, autentico gioiello del nostro territorio. Un weekend di sole che ha quindi aperto con largo anticipo la stagione primaverile. Ma Scilla è davvero pronta ad accogliere un flusso così importante di turisti già a metà marzo?

Poche attività aperte sul lungomare

Secondo alcuni visitatori no. Sono ancora poche infatti le attività aperte e quelle già operative non ‘sopportano’ un carico così importante di turisti tanto da dover attendere alcune ore prima di trovare un tavolo libero. Sul Lungomare poi nessuna pedana o chiosco aperto. Niente tavolini, né sedie. Il Lungomare, decisamente più pulito e ordinato rispetto al passato, rimane tuttavia privo, al momento, di qualsivoglia attività ricettiva all’aperto.

“Con l’entrata in vigore della nuova legge, gli operatori turistici e le attività commerciali, che intendono occupare il suolo pubblico per oltre 120 giorni, dovranno presentare la domanda presso i nostri uffici tecnici per attenere l’autorizzazione paesaggistica. Il decreto del 6 aprile 2017 – spiega il sindaco Pasqualino Ciccone – determina l’elenco degli interventi liberalizzati e quelli soggetti a procedura semplificata”.

Il nuovo regolamento, proposto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, individua dunque gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e quelli esclusi (realizzabili senza l’autorizzazione). Il dpr introduce modifiche in termini di semplificazione alla normativa vigente in materia di autorizzazione paesaggistica e abroga il vecchio regolamento 139/2010.

Occupazione del suolo e permessi

Ecco perché in questo primo weekend di sole il Lungomare di Scilla è sembrato più spoglio del solito. I titolari delle varie strutture, soprattutto quelle del quartiere Marina Grande, preferiscono, per ovvi motivi, sfruttare l’occupazione suolo (senza bisogno di autorizzazioni di 120 giorni) durante i mesi estivi.

“Per ottenere i permessi e le autorizzazioni oltre quel periodo è necessario presentare la domanda presso i nostri uffici tecnici – continua il sindaco Ciccone – Il nostro interesse, come amministrazione comunale, è quello di restituire decoro e benessere. Il rispetto delle regole e il concetto di bellezza deve prevalere su tutto. Abbiamo lavorato giorno e notte per ottenere risultati importanti. Ad oggi Scilla ha un nuovo Lungomare non invaso da strutture abusive. Nonostante i danni subiti dalle mareggiate di questo inverno siamo riusciti ugualmente a restituire decoro e splendore alla nostra cittadina”.

Se è vero che Scilla ha acquistato maggiore eleganza, grazie al suo nuovo Lungomare e grazie alla rimozione delle strutture ed attività abusive (come le bancarelle) è vero anche che i turisti ed i visitatori vogliono trovare attività aperte tutto l’anno, possibilmente all’aperto e fronte mare.

“Faremo diventare Scilla una cittadina invidiata dall’intera Calabria e apprezzata all’estero e nel mondo. Abbiamo iniziato questo percorso virtuoso nel 2015. Il nostro obiettivo è quello di permettere agli operatori turistici di allungare la stagione estiva ma nel rispetto delle regole e delle normative vigenti. A fine anno inizieranno i lavori per la realizzazione di due grandi parcheggi. Il primo parcheggio multipiano di 600 posti vicino l’Ostello della Gioventù, lato Villa San Giovanni, e l’altro di 90 posti lato Chianalea”.

Parcheggi e meeting dei tour operator tedeschi

Scilla ha bisogno di strutture importanti come queste. Così come avviene in tutti i posti turistici al mondo, i visitatori devono avere la possibilità, 365 giorni l’anno, di poter godere delle bellezze e ricchezze del territorio, magari con qualche tavolino in più all’aperto.