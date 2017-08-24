Giovedì 24 agosto 2017, alle ore 21.00, a Belvedere Marittimo, cittadina del Tirreno cosentino, sarà celebrata, nel suggestivo e incantevole scenario naturale del Museo del Mare, la Festa del libro con la presentazione del volume Girovaga(bo)ndo di Andrea Fucile.

Il libro è uno spaccato di vita vissuta di un giornalista, Andrea Fucile, attento, sensibile e racconta sfaccettature, suggestioni, sentimenti, passioni per luoghi, persone che fanno percepire che i “muri” che si vogliono creare sono negativi e che riducono il Valore del vivere.

Così Andrea Fucile ne sintetizza le motivazioni: Girovaga(bo)ndo è un libro frutto della mia esperienza di viaggi. Vi porterò in giro per il mondo, giro fatto con tanti mezzi: bici Torino – Istanbul e giro della Calabria, autostop Centro America e Europa dell’Est (a – 10 gradi), i pazzeschi treni dell’India oppure tutti gli autobus del Sud America o dell’Asia fino al caravan in Australia. Il lettore potrà cogliere il senso del mio viaggio attraverso le culture incontrate, i profumi, i cibi e le bevande tipiche e l’amore che molta gente mi ha dato. Ho cercato di conoscere meglio me stesso e niente meglio dei viaggi te lo fa capire.

Prefazione e cura del testo di Natale Vulcano.

Interverranno all’iniziativa, moderata dallo scrivente: Enrico Granata, sindaco di Belvedere Marittimo; Antonello Grosso La Valle, presidente provinciale UNPLI; Francesca Rennis, docente; Ernesto Guido, presidente Pro loco Cosenza e l’autore del volume.