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#Be(Pro)Positive: la quarta edizione del campo estivo targato NEW DEAL

Due giorni di attività motivazionali al Villaggio Altalia: l'associazione universitaria New Deal ha riunito i soci per programmare il nuovo anno di eventi

04 Agosto 2015 - 13:17 | di Federica Geria

Soci dell'associazione universitaria New Deal al Campo Ulisse #Be(Pro)Positive a Brancaleone

L’Associazione universitaria New Deal è giunta alla quarta edizione del Campo Ulisse, quest’anno col tema #Be(Pro)Positive, presso il Villaggio Altalia di Brancaleone. Due giorni caratterizzati da entusiasmo e divertimento, come da tradizione di quella che i soci attivi definiscono come una seconda famiglia visto l’affiatamento e lo spirito di condivisione. Si sono svolte diverse attività motivazionali e riunioni per confrontarsi sul lavoro svolto e, soprattutto, per programmare un altro anno di attività volte a vivere pienamente il percorso universitario integrandolo anche con un interesse attivo per il territorio. Dunque, il calendario New Deal per il nuovo anno scorrerà fra molti eventi, formativi e ludici, dentro e fuori l’Ateneo reggino; novità che saranno svelate di volta in volta per alimentare la curiosità e la partecipazione degli studenti, puntando a continuare ad affermarsi nel contesto socio-universitario come una delle poche realtà virtuose per i giovani nel nostro contesto. L’Ass. New Deal si assume ancora una volta l’impegno di offrire preziose opportunità che siano da stimolo agli studenti ad essere dei protagonisti, espandere i propri orizzonti e costruire ciò che desiderano insieme in un clima vivace e motivante… perché la squadra della New Deal sarà la squadra che giocherà importanti partite per la propria Università Mediterranea e per la città di Reggio!

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