Beretta Lumaka, confermato il blocco biancorosso
Gli Snails della Beretta Lumaka ripartono da coach Milo Geri e da nove confermati, con sei giovani pronti a ritagliarsi spazio tra serie D e U18
14 Settembre 2018 - 11:22 | di Vincenzo Comi
Chi è stato sugli spalti del palaLumaka ieri sera ha visto una squadra “nuova” con tanti volti vecchi.
Partendo dal timone, come già annunciato, sarà Milo Geri a condurre gli Snails in questa nuova stagione.
Ma chi giocherà in biancorosso quest’anno?
La certezza sono loro: Federico Romeo, Andrea Palamara, Andrea Ripepi, Pietro Lombardo, Alessandro Iero, Christian Azzarà, Karim Bayoud, Andrea Celi, Leonardo Manti.
Alla loro seconda stagione in un campionato senior, sono chiamati a confermare quanto di buono fatto lo scorso anno in maglia Beretta.
Alle loro spalle, però, un manipolo di giovani rampanti scalciano per ritagliarsi spazio e minuti importanti: Paolo Marcianò (già a referto in serie D lo scorso campionato), Francesco Iero, Marco Delfino, Antonio Stelitano, Francesco Falcone e Andrea Loddo.
Tante soluzioni per coach Geri che, tra il campionato di serie D e quello U18, avrà l’imbarazzo della scelta.
Il roster, però, non finisce qui. Infatti, nei prossimi giorni annunceremo altre conferme e qualche ritorno importante.
Stay tuned.
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