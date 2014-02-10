Beyoncé amante di Barack Obama? Lo afferma il paparazzo francese Pascal Rostaing

di Alessandro Sica – Dopo Silvio Berlusconi che frequentava le Olgettine , Francçois Hollande alle prese con una relazione con l’attrice Julie Gayet è adesso il turno del presidente Usa Barak Obama che non si allontana dal mondo patinato e avrebbe così pare una relazione con la cantante (attrice, musicista e modella) più volte definita la donna più sexy del secolo Beyoncé Knowles.

Ad affermarlo stamattina a Europe 1 è il paparazzo francese Pascal Rostaing . “Negli Stati Uniti sta per succedere qualcosa di enorme – ha dichiarato il fotografo a conferma – Domani uscirà un’edizione del Washington Post, che rivelerà la notizia della presunta relazione tra Barack Obama e Beyoncé. Stando alle affermazione del fotografo se il gossip dovesse essere confermato, Obama deve prepararsi ad affrontare come i suoi ‘colleghi’ hanno già fatto nei mesi e nelle settimane passate ad un duro attacco non solo mediatico , ma del suo stesso elettorato , sappiamo bene quanto gli americani facciano fatica a perdonare i presidenti fedifraghi ; a Bill Clinton il tradimento costò la presidenza. Anche Beyoncé è sposata, con il rapper (e suo produttore) Jay-Z, ovvero Shawn Carter, da cui ha avuto una bambina, Blue Ivy.I musicisti hanno un rapporto di confidenza con gli Obama, e si sono spesso esibiti per loro, anche per l’ultimo compleanno di Michelle in gennaio.

Se ben ricordate anche noi di CityNow.it circa un mese fa avevamo fatto cenno a presunte infedeltà del presidente nei confronti della moglie Michelle e così forse domani sarà svelato e confermato al mondo intero il nome che fino a poco tempo fa nessuno aveva osato proferire quello della sua da sempre ‘fervente sostenitrice’ Beyoncé Knowles .