La prima Bibbia in ebraico fu stampata a Reggio Calabria nel 1475 presso la stamperia del tipografo ebreo Avrhaham ben Garton che operava nella Giudecca reggina. La stampa fu possibile grazie al finanziamento dei commercianti ebrei della seta che operavano i loro commerci lungo le rive dello Stretto.

Una rarità di valore inestimabile il cui unico esemplare oggi si conserva alla Palatina di Parma, testimonianza di un’antica arte della stamperia ebraica in Calabria quale suo centro di diffusione.

Tra le dieci copie al mondo che oggi sono conservate in diverse città stampate in anastatica su quella parmense, una si conserva a Soriano Calabro presso la Biblioteca Calabrese. Si tratta di una rarità editoriale che l’Istituto sorianese si è “accaparrato” anni fa sul mercato antiquario internazionale.

“Se non si ha la possibilità o la voglia di recarsi a Parma – afferma il direttore Francesco Bartone, che è anche sindaco di Soriano – la nostra biblioteca è disponibile a mostrare a quanti lo desiderano questo importante cimelio”.