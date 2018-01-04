Per noi di Calabria Formazione, il 2017 che si è appena concluso è stato un anno incredibilmente produttivo e ricco di soddisfazioni.

I progetti del 2017

Grazie all’aiuto di una moltitudine di persone siamo riusciti a concretizzare progetti di formazione solidale come il primo Corso di Editoria Digitale che si è concluso con la consegna di 44 attestati di partecipazione, eventi professionalizzanti quali il workshop Le professioni del turismo che ha visto la partecipazione di quasi 100 persone o progetti di consulenza gratuita in ambito ICT come la pubblicazione dell’Archivio Storico Online della Diocesi di Reggio Calabria-Bova, il primo esempio del genere in tutta Italia, che consentirà a storici, studiosi ed appassionati di consultare senza alcun costo un immenso patrimonio di informazioni anagrafiche e storiche costituito da oltre 300 mila pagine digitalizzate di archivi parrocchiali a partire dal 1589.

Abbiamo raggiunto molti obiettivi importanti ed abbiamo potuto farlo grazie all’appoggio convinto di tanti sostenitori ed al disinteressato aiuto di colleghi, professionisti ma soprattutto amici (tra cui Antonio Galletta, Romano Britti, Giorgio Nordo, Gianfranco Fragomeni, Fulvio D’Ascola, Antonio Signorello, Antonino Bizzintino, Fabrizio Croce, Fabio Rizzo, Maria Pia Mazzitelli, Domenico Surace, Paola Vazzana, Claudio Cordova, Franco Arcidiaco, Pietro Stilo, Lucia Lojacono, Francesco Macheda, Francesco Biacca, Vittorio Caminiti, Roberto Laruffa, Antonino Marcianò, Demetrio Quattrone, Mario Mauro, Pasquale Melissari, Ben van Rijswijk, Anna Maltese, Ida Triglia, Rocco Grillo e – ultimo ma certamente non meno importante – l’arcivescovo emerito Mons. Vittorio Mondello) che ci hanno accompagnato offrendo il loro bagaglio di esperienza e competenze.

Insomma, è stato un anno fantastico ma siamo certi che il 2018 sarà ancora più strepitoso e denso di iniziative perché il cielo stellato è sempre sopra di noi. Auguri a tutti da tutti noi di Calabria Formazione e, naturalmente, stay tuned!

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